أغلقت بلدية خزام الفرعية 20 حوشا مخالفا في كيلو 8 باستخدام الصبات الخرسانية، وسحبت عدة مركبات وشاحنات تم ضبطها داخل تلك المواقع، وذلك ضمن حملة نفذتها لضبط الأنشطة المخالفة في حي الفاروق، غرب (كيلو8).وكانت بلدية خزام الفرعية، بمتابعة من وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، رصدت عدة أحواش تحولت إلى مستودعات لاستقبال السكراب وقطع المركبات المجهولة المصدر والتي يتم تفكيكها داخل تلك المواقع والتي يعمل بها مخالفون من جنسيات مختلفة ويقومون باستقبال زبائنهم عبر الاتصالات ومعارفهم.وتستقبل تلك المواقع كل البضائع من كابلات كهربائية وأسلاك مجهولة المصدر ويشتبه بأنه يتم سرقتها من المباني التي تحت الإنشاء، إضافة إلى أجهزة كهربائية وقطع ألمنيوم ومركبات العديد منها لا تحمل لوحات مرورية وأخرى تعرضت للتسليح رغم وجود لوحات مرورية عليها مما يثير الشبهات بكونها مسروقة.كما تعمل هذه المواقع على بيع السكراب والخردة والحديد وتدويره بطرق غير نظامية، ما يسبب آثاراً سلبية صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة، في حين أكدت أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة بيئياً في إطار تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة والبلديات الفرعية، وستتخذ الإجراءات النظامية للحد من الظواهر السلبية ومنع مصادر التلوث البيئي في أنحاء المحافظة.