بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية أرمينيا الرئيس أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.