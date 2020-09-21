تعقد جامعة الدول العربية «إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة» اليوم (الإثنين) دورة استثنائية عن بعد لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بناء على طلب المملكة.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في بيان أمس (الأحد)، أن الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من المملكة بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية رقم (31) والتي عقدت في 24 أكتوبر الماضي والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة «صافر» النفطية الرأسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.