تستضيف جامعة الأميرة نورة اليوم (الاثنين) مجموعة العلوم (S20) التابعة لمجموعة العشرين في ندوة افتراضية حول «المرأة في العلوم» بهدف إشراك المجتمع العلمي والجمهور في محادثات تفاعلية تهدف إلى النهوض بأجندة S20.ويناقش نخبة من المتحدثين من تخصصات مختلفة بالمجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية استراتيجيات التنفيذ وأفضل التدريبات للمحافظة على مكانة المرأة في العلوم العلمية والتقنية والهندسية والرياضية وطرق توسيع نطاق الممارسات الواعدة ونشرها.وتتضمن حلقة النقاش حوار القدرة على الاحتفاظ بمكانة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطويرها وظيفياً والتصور الحالي للهيكل الوظيفي الأمثل، وأسلوب القيادة وأخلاقيات العمل، والتوجيه الوظيفي وإدراك قيمته، ومعرفة أهمية الترقية الذاتية.