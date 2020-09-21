رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي أمس (الأحد) حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة؛ الدفعتين الثانية والثالثة، من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري. واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم. وثمن قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال الحفل، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ونائب وزير الدفاع، مؤكدا أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.