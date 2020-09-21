أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن الإنسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكارا ومواضيع جديدة في مختلف الجوانب التقنية والعلمية والثقافية. ونوه إلى أن الإنسان السعودي في حال استمر بهذا المجهود الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير نفسه وتطوير بلاده فإنه سينقل المملكة إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة عالمياً.جاء ذلك لدى تدشينه حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية لملتقى مكة الثقافي لهذا العام 1442هـ، تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي». وقال في معرض رده على سؤال حول تسجيل المملكة قفزات نوعية في المجال الرقمي: دعوت منذ عدة أعوام إلى الانتقال إلى العالم الأول، وأنا أعتقد أننا وضعنا قدمنا في العالم الأول، مضيفا أن التحول التقني ليس شيئا مستحيلا بل هو علم من العلوم ونستطيع أن نتفوق كذلك في هذا العلم ونكون من المنتجين للأفكار الجديدة محليا وعالميا.ووصف الأمير خالد الفيصل بداية الموسم الثقافي لمنطقة مكة المكرمة بالجميلة، مؤكدا أن حلقات النقاش ستكون لها نتائج مثمرة وتعود بالنفع على الحاج والمعتمر والمواطن والمقيم. وقال: كما تعلمون أن مهمتنا الأولى في هذه المنطقة خدمة الحاج والمعتمر مع خدمة الإنسان في المنطقة، مشيدا بتفاعل الوزارات والجهات الحكومية والأهلية مع فعاليات ملتقى مكة الثقافي. ونوه إلى أن التفاعل والمشاركة ممتازة، والروح عالية.وحرص الأمير خالد الفيصل على مشاركة المجتمعين في المسارات الستة؛ في الصحة والتعليم والحج والعمرة والخدمات والقيم والأخلاق والثقافة والإعلام، واستمع إلى نقاش بعض المبادرات.مشاط: نسعى لنموذج موحد في قاعدة بيانات تجمع الجهاتأكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الموسم الخامس للملتقى، نموذج نوعي لأنه يتحدث عن أهم موضوع، وهو كيفية استخدام التقنيات الحديثة في أعمالنا، فالملتقى يركز بشكل كبير على كيفية إيجاد مبادرات نوعية.وبالنسبة للمسار الخاص بالحج والعمرة قال مشاط: يشارك معنا في الحلقة، العديد من القطاعات حكومية وأهلية، كلهم اجتمعوا لإيجاد مبادرات أهمها هو التكامل المعلوماتي بين جمع هذه القطاعات، ونسعى من أحد منتجات الحلقة أن نخرج بنموذج موحد لقاعدة بيانات بين جميع الجهات التي تخدم ضيوف الرحمن، وجمعها في قالب بيانات موحد تعتمد بشمل كبير جدا على تكامل البيانات والمعلومات، ما يساعدنا كثيرا على تقديم الخدمة بشكل أفضل مثلما حدث في عام 1440هـ حيث كانت نقلات نوعية عندما تكاملت المعلومات بين القطاعات الأمنية وبين «الحج والعمرة»، والآن مع القطاعات الخدمية التي تقدم لضيوف الرحمن وتكاملها مع مسار الحاج نأمل أن تكون لها نقلة نوعية أخرى.الحمادي: مبادرات لجعل مكة أذكى من المدن الذكيةقال مشرف مجتمع قوقل للمطورين في السعودية عبدالعزيز الحمادي، الذي يشارك في حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية، إن مشاركته كانت عن طريق مسار الخدمات، ونسعى للخروج بمبادرات تخدم المنطقة، وناقشنا كثيرا من الفرص المتميزة في مجال التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، وكيف نجعل مكة مدينة ذكية، وكما أكد الأمير خالد الفيصل، بجعل مكة أذكى من المدن الذكية جعلنا هذا هدفا ونقوم بطرح كثير من الحلول والمبادرات المتخصصة في هذا الجانب والتي ستساهم بأن تكون مكة كما هي قبلة للمسلمين، أن تكون قبلة في مجال التقنيات الناشئة وأفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات التقنية.وبين الحمادي أن مجتمع قوقل السعودي أحد المجتمعات الرسمية لشركة قوقل، مختص بتطوير المطورين والمبرمجين على مستوى المملكة، وقام بتدريب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى المملكة، ويندرج تحته عدد من المبادرات في المجتمعات مثل مجتمع نساء رائدات في التقنية، مشيرا إلى أن المجتمع يعمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مبادرة العطاء الرقمي، ويهدف إلى تكوين بيئة تحب التطوير والتوجه التقني وتطبيق أفضل ممارسات التقنية عن طريق تقديم برامج مجانية بشكل كامل للمجتمع، لذلك المجتمع مجاني «غير ربحي» مدعوم من شركة قوقل كخدمة مجتمعية.