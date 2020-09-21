أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس (الأحد) تسجيل 483 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (329.754)، بينها (14.830) نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و(1138) حالة حرجة.وشهدت الحالات انحسارا كبيرا أمس، وسجلت أقل من 500 حالة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ نحو 5 أشهر. وأوضح المتحدث أن عدد المتعافين وصل إلى (310.439) حالة بإضافة (1009) حالات، فيما بلغ عدد الوفيات (4485) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة خلال 24 ساعة، وشكلت نسبة الإناث بين الحالات المسجلة 43%، والذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%. وبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6.049.949) فحصا مخبريا دقيقا، إضافة إلى (40.033) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد المتحدث أن المملكة جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة في العالم لمواجهة الجائحة، ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل، فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.