استقبلت هيئة حقوق الإنسان 4211 شكوى في عام 1440/‏‏1441هـ؛ منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير سعوديين بنسبة 42.29%، وبلغت شكاوى الذكور 2448 شكوى بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أمس، أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بـ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بـ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بـ566 شكوى ما يمثل 13.44%.وأضافت أن فرع جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيسي بالرياض بـ1090 شكوى تمثل 25.88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.وأفادت أن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما لا تزال 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المستلمة.وأكدت الهيئة أنها تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها.