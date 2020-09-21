استقبلت هيئة حقوق الإنسان 4211 شكوى في عام 1440/1441هـ؛ منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير سعوديين بنسبة 42.29%، وبلغت شكاوى الذكور 2448 شكوى بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أمس، أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بـ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بـ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بـ566 شكوى ما يمثل 13.44%.
وأضافت أن فرع جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيسي بالرياض بـ1090 شكوى تمثل 25.88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.
وأفادت أن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما لا تزال 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المستلمة.
وأكدت الهيئة أنها تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أمس، أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بـ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بـ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بـ566 شكوى ما يمثل 13.44%.
وأضافت أن فرع جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيسي بالرياض بـ1090 شكوى تمثل 25.88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.
وأفادت أن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما لا تزال 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المستلمة.
وأكدت الهيئة أنها تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها.