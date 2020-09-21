رأس وزير الصحة، رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس (الأحد) الاجتماع الـ91 للمجلس، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، وتم خلاله مناقشة مقترح إنشاء لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية تتولى مهام دراسة المسائل الطبية المستجدة، واقتراح التنظيمات والسياسات المتعلقة بالأخلاقيات الطبية، وتقديم المشورة العلمية للجهات المستفيدة.واطّلع المجلس على مشروع المعايير القياسية لوحدات ومراكز علاج السكري لتحسين الخدمات الصحية المقدمة، كذلك على مشروع المسح الوطني لاضطراب طيف التوحد لإيجاد إجراءات منظمة لتقديم خدمات مسح اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية.وجرى خلال الاجتماع الاطّلاع على توصيات فريق عمل وضع التنظيم اللازم لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي بالتنسيق بين المجلس الصحي والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والقطاعات المعنية. واستعرض المجلس نتائج دراسة دعم المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من الأدوية، وأهم إنجازات المرصد الصحي الوطني أحد مشاريع المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس الهادف إلى بناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية، ومؤشرات الأداء الصحية، بالإضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.