أكدت وزارة البيئة والمركز الوطني للحياة الفطرية في بيان مشترك، أن مقطع الفيديو المتداول حول مستوردي الصقور في محجر مطار الملك خالد الدولي، اشتمل على معلومات خاطئة ومستندات أكد الجانب السوداني عدم صحتها، كما أن المستوردين خالفا أنظمة واتفاقيات دولية ونظام حقوق الرفق بالحيوان، الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض.وحول ما أورده صاحب المقطع عن تأخير في فسح الإرسالية من المحجر، ومن الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المطار ونفوق بعض الصقور، أوضح البيان أن الإرساليات وصلت إلى مطار الرياض السبت 2/2/1442هـ في الساعة (11:47) صباحاً، وأحيلت بواسطة الجمارك للمحجر عند (6:48) مساءً، وبعد التدقيق في المستندات المصاحبة تبين وجود مخالفات عدة، منها أن عدد الصقور المستوردة لا يتناسب مع طريقة نقلها إذ تم تكديسها في صناديق ضيقة لا تتناسب مع معايير النقل الدولية ما أدى إلى الإضرار بها، الأمر الذي يعد مخالفاً لأنظمة الرفق بالحيوان.وأضاف البيان المشترك أن الشحنة وردت دون الحصول على إذن استيراد مسبق ما يعد مخالفاً للمادة الرابعة من نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون، وبعد التدقيق في نسخة الشهادات البيطرية المصاحبة للشحنة تم التواصل مع ضباط الاتصال في الجانب السوداني وتبين عدم صحتها، وتم التواصل مع المستوردين وإبلاغهما بضرورة توفير الرعاية الصحية من غذاء وماء ورفضا العناية بإرسالياتهما.وخلص البيان المشترك إلى أن وزارة البيئة والحياة الفطرية تنسقان مع الجمارك لاتخاذ الإجراءات في ما يتعلق بالشحنة وفقاً للأنظمة واتخاذ الإجراء القانوني مع كافة الأطراف والشحنة.