يعيش نحو 6 آلاف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية العالمية لحظات من القلق من الترقب بعد أن قررت مؤسسة التدريب المهني إغلاق كلياتهم عبر رسائل نصية ورفضت استقبال طلبات التسجيل.. وفي تطور جديد -طبقا للمتدربين- تحولت حالاتهم في نظام الكليات إلى «منسحبين» دون علمهم ! وطالب عدد من المتضررين من الإغلاق وتبديل الحالات بالتحقيق، خصوصا أن الكليات ترتبط بعقود مع المؤسسة العامة للتديب التقني والمهني، ومن المفترض أن تنتهي العقود بانتهاء تدريب آخر طالب.وكانت الكليات طلبت من الطلاب والطالبات البحث عن وجهات أخرى لاستكمال دراستهم، ما وضعهم في حيرة ومفترق طرق، قبل فترة قصيرة من موعد تخرجهم.يشار إلى أن الكليات التقنية العالمية أنشئت كجهة رائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب الدولية، وتمنح خريجيها شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتديب التقني والمهني، بعد الانتهاء من الدراسة والتدريب التطبيقي عالي الجودة لمدة 3 سنوات. وبلغ عدد الكليات التقنية العالمية في المملكة 19 كلية للبنين والبنات موزعة على 16 مدينة.وكان المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي أوضح في تصريح سابق لـ«عكاظ» أنه نظرا لتوقف البرامج التدريبية في عدد من الكليات بسبب انتهاء العقود مع المشغلين الدوليين وحرصا على مصلحة المتدربين والمتدربات وعدم التأثير على المسيرة التدريبية، وضعت المؤسسة حلولا بديلة وتم التواصل مع المتدربين والمتدربات وعرضت عليهم المؤسسة عدة خيارات على ما تبقى من ساعات تدريبية لتخرجهم، منها الالتحاق بإحدى مراحل التدريب التحضيرية والدبلوم المشارك، والدبلوم، والحصول على شهادة إكمال المرحلة التدريبية.