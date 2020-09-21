جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأكيد على حرصها على سلامة عملائها وفقا للتدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، وتوفيرها الخدمات لكل عملائها إلكترونيا أو عبر وتطبيق «تأميناتي». وأشار مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر إبراهيم الوهيبي في رد على مقال عبده خال بعنوان (على أبواب التأمينات.. بالطبل البلدي) الذي نشر الإثنين الماضي، وتناول فيه عدة محاور منها توقف رواتب بعض المتقاعدين؛ إلى أن المؤسسة تعي أهمية المعاش للمتقاعدين، واستمرار صرف المعاشات للمتقاعدين من أهم الأولويات، ولا يمكن إيقاف الصرف إلا بوجود موانع نظامية وفي حالات نادرة، وينفذ تحت رقابة ومتابعة بشكل دقيق من الإدارات المختصة. وأضاف الوهيبي لـ«عكاظ» أن المؤسسة ارتأت استقبال حالات محددة من العملاء يتطلب حضورهم إلى الفرع من خلال خدمة حجز المواعيد، إلا أن بعض العملاء يرغب في إنهاء معاملته عن طريق الحضور إلى المكتب رغم توفرها عبر الخدمات الإلكترونية، ما سبب ضغطاً كبيراً على خدمة حجز المواعيد.وحول ما تطرق إليه الكاتب عن استبعاد موظفين من دعم «ساند» ثم إعادتهم، أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن من تم استبعادهم من المسجلين في تطبيقات التوصيل لمخالفتهم شروط الدعم المحددة في الأمر الملكي، وبعد التوجيه باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر المانع لاستحقاق تعويض «ساند»، تمت إعادتهم للبرنامج وصرف مبلغ الدعم لهم بأثر رجعي. وفي ما يتعلق بأن المخالفات تتم مضاعفتها أكد الوهيبي أنها حالات استثنائية نادرة تتم معالجتها في حينه.