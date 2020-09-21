أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لدى لقائه أمس (الأحد) رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بحضور أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، على أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة لخدمة المنطقة وأهاليها، مشيراً إلى دورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متمنياً التركيز على المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، وأضاف: نتطلع من المجالس البلدية دوراً أكبر في التعاون مع لجان التعديات وفي جذب الاستثمار للمدن والمحافظات، مشيراً إلى أن أوساط المدن والمناطق المركزية في كل المحافظات والمدن لها قيمة تاريخية كبيرة، ومن المهم المحافظة على طابعها التاريخي والحضاري وتطويرها وعدم أهمالها، وشدد على أهمية التطوير في آليات العمل البلدي وتنفيذه كونه أساس مقياس التطور للدول والمدن والمحافظات، ويجب أن تكون المجالس البلدية عوناً لأمانة المنطقة والبلديات للتطوير الحضاري لتحقيق تطلعاتنا جميعاً.