أنهت بلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لليوم الوطني الـ90، وهو الذكرى السنوية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، تحت شعار «همة حتى القمة».

وذكر رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد أن البلدية أنهت استعداداتها بتسخير كافة إمكاناتها للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع في هذا الوطن المعطاء، إذ قامت البلدية بأعمال التزيين وإنارة الشوارع والميادين باللونين الأخضر والأبيض وتركيب اللوحات والأعلام بالشوارع العامة بالمراكز (غميقة - بني يزيد - جذم - الرهون - صلاق)، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادتنا الرشيدة.