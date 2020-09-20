كشف المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، لـ«عكاظ»، اليوم (الأحد)، أنه وفقاً لخطة أمانة المحافظة في تحسين المشهد البصري في جدة، تعمل الفرق الميدانية على أعمال رصد عدد من عناصر التلوث على المحاور الرئيسية التي تستهدف نحو 15 عنصرا تعمل الأمانة على معالجتها وفق خطط محددة ومكتسبات ذات أثر واضح، وشكلت لأجل ذلك فرقا تنفيذية ضمن منظومة عمل واحدة تشمل مختلف البلديات والإدارات المعنية، وتم خلال الشهر الجاري رصد أكثر من 1819 موقعاً تتطلب معالجتها من العناصر المستهدفة.

وأبان أن الخطة تشمل عناصر معالجة التشوه البصري (إصلاح أرقام المباني، ولوحات التسمية والترقيم، صيانة واجهات المباني السكنية والتجارية، تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية، إزالة مخلفات البناء والهدم، إصلاح حفر الشوارع، إزالة اللوحات الدعائية، معالجة وضع الباعة الجائلين، إزالة المظلات والهناجر، إزالة السيارت التالفة والمهملة، نظافة الشوارع العامة من المخلفات العشوائية، إصلاح الحدائق والمسطحات الخضراء، إصلاح أعمدة الإنارة، إصلاح الأرصفة المتهالكة، إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات الدعائية المخالفة).

وكانت أمانة محافظة جدة قد أطلقت في فترة سابقة مشروعاً ميدانياً لـ«مسح وتخطيط أحياء مدينة جدة بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة» ويجري من خلاله جمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها واستخلاص الخطط لأعمال التنفيذ، كما يحقق المشروع استعراض البيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء ويساهم في دعم إدارة التحكم بجميع عناصرها بجانب وضع إستراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد البصري.

كما علمت «عكاظ» أنه سيتم تطوير المنطقة الواقعة أمام مطار الملك عبدالعزيز بما يجعلها منطقة تجارية وسكنية تواكب مشروع مطار المؤسس، كما سيستفيد منها ملاك الأراضي الواقعة في نطاق المنطقة المستهدفة، إذ يمكنهم استثمارها حسب المخطط التطويري للموقع.