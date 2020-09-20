كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مشروعا جديدا لمسارات المرحلة الثانوية تمت الموافقة عليه، ويتضمن 5 مسارات، منها 4 متخصصة، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن تُفتح المسارات في كل ثانوية، فمن الممكن أن تُفتح في الثانويات الكبرى الموزعة على أن يكون لها اختبارات قبول.

وأكد آل الشيخ خلال لقاء مع برنامج الراصد، أن تدريس اللغة الإنجليزية سيبدأ من الصف الأول الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم، وكذلك اعتماد تدريس التربية الرقمية من الصف الرابع الابتدائي، إضافة إلى التركيز على العلوم والرياضيات.

وأضاف: «ستكون هناك تغيرات الهدف منها مصلحة الطالب المواطن المستقبلي، بحيث يكون الخريج حاصلا على مختلف الكفايات التي تؤهله ليكون منافساً على مستوى الأسواق العالمية».