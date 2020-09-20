تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة بيشة من السيطرة على حريق اندلع في مزارع نخيل بمركز «ترج».



ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني في «تويتر»، فقد صرح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، أن فرق الدفاع المدني ببيشة باشرت بلاغاً عن حريق في ثلاث مزارع نخيل في مركز ترج، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق وعزله عن المنازل المجاورة دون حدوث إصابات.