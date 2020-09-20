رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم (الأحد)، الاجتماع الواحد والتسعين للمجلس، الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية، وتم خلاله مناقشة مقترح إنشاء لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية تتولى مهام دراسة المسائل الطبية المستجدة، واقتراح التنظيمات والسياسات المتعلقة بالأخلاقيات الطبية، وتقديم المشورة العلمية للجهات المستفيدة.



واطّلع المجلس على مشروع المعايير القياسية لوحدات ومراكز علاج السكري، وذلك لتحسين الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك اطّلع على مشروع المسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، وذلك لإيجاد إجراءات منظمة لتقديم خدمات مسح اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية.



كما جرى خلال الاجتماع الاطّلاع على توصيات فريق عمل وضع التنظيم اللازم لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي، وذلك بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والقطاعات المعنية.



وقد استعرض المجلس نتائج دراسة دعم المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من الأدوية، وكذلك استعرض أهم إنجازات المرصد الصحي الوطني، أحد مشاريع المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية، ومؤشرات الأداء الصحية، إضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.



واطلع على تقرير متابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في القطاعات الممثلة بالمجلس وذات العلاقة والمُعد من قبل الأمانة العامة للمجلس.