أكد نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، أهمية إنجاز مشاريع الجسور والتقاطعات التي يتم تنفيذها حالياً من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة، في عدد من المواقع الحيوية والهامة وفق أعلى المعايير التي تساهم في حل مشاكل الازدحام وتوفر حركة مرورية حرة وانسيابية، مشيراً إلى حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على إنهاء هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبجودة عالية تحقق الاستفادة الكاملة منها.

جاء ذلك خلال استعراضه مشاريع 8 جسور وتقاطعات تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة في أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة بقيمة إجمالية تجاوزت مبلغ 800 مليون ريال، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ووكيل الإمارة وهيب بن محمد السهلي.

وقدم الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره وتقديره لأمين المنطقة على ما تقدمه الأمانة من أعمال وجهود تنموية لتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها.

ومن المقرر الانتهاء من كامل المشاريع خلال 3 سنوات القادمة، تشمل إنشاء وتنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتقاطع طريق سعد بن خيثمة رضي الله عنه مع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، ونفقي خالد بن الوليد والأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز مع طريق سلطانة، إلى جانب جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.