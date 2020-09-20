صرّح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالى (20.000) عشرين ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.