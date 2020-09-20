أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي أن المملكة جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة في العالم لمواجهة هذه الجائحة، فهي عضو في منظمة دعم علاج «كوفيد-19»، ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل، فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره، وشدّد على أن التقيد بالإحترازات أمر مهم لسلامة الجميع.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد)، قائلاً إننا ‏نجني الآن ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضاً بأكثر من 75% من قمة الأعداد.



وأوضح أنه تم تسجيل 483 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد «كوفيد-19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (329754) حالة، من بينها (14830) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1138) حالة حرجة.



وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (310439) حالة بإضافة (1009) حالات تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4485) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، «رحمهم الله» جميعاً.



وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (483) حالة منها 43 % إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %.



كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6049949) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (40033) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.