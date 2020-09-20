أزالت لجنة التعديات بمحافظة طبرجل اليوم (الأحد) عقوماً وغرفاً وأشجاراً وأسلاك شائكة بمساحة إجمالية 280 ألف متر مربع و بإشراف رئيس اللجنة عبدالكريم يحيى الشراري.
وأكدت المحافظة أن إزالة هذه التعديات تأتي بناءاً على توجيهات أمير منطقة الجوف بالمتابعةأولاً بأول والمحافظة على الأراضي الحكومية.
وأكدت المحافظة أن إزالة هذه التعديات تأتي بناءاً على توجيهات أمير منطقة الجوف بالمتابعةأولاً بأول والمحافظة على الأراضي الحكومية.
#فيديو | أزالت لجنة التعديات بمحافظة #طبرجل اليوم (الأحد) عقوماً وغرفاً وأشجاراً وأسلاكاً شائكة بمساحة إجمالية 280 الف متر مربع.— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 20, 2020
رصد: هايل الشراري @Hayl_mslm#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ https://t.co/5sHjad5JEi pic.twitter.com/J2UrUsd7wi