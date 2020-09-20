أزالت لجنة التعديات بمحافظة طبرجل اليوم (الأحد) عقوماً وغرفاً وأشجاراً وأسلاك شائكة بمساحة إجمالية 280 ألف متر مربع و بإشراف رئيس اللجنة عبدالكريم يحيى الشراري.وأكدت المحافظة أن إزالة هذه التعديات تأتي بناءاً على توجيهات أمير منطقة الجوف بالمتابعةأولاً بأول والمحافظة على الأراضي الحكومية.