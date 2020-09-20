أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 483 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1009 حالة تعافٍ إضافية، 27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 32975 حالة، من بينها 14830 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1138 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 310439 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4485 حالة وفاة.



الجدير بالذكر أن الحالات المسجلة اليوم (الأحد)، هي أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 22 شعبان 1441 الموافق 15 أبريل 2020، حين تم تسجيل 493 إصابة في ذلك اليوم



ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.