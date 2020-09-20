أغلقت بلدية شمال الطائف الفرعية خلال برنامج للجولات الرقابية المكثفة 89 مرفقاً تجاري مخالف، تم الوقوف عليها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لمخالفاتها للوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية، وكانت الفرق الرقابية قد وضعت خطة لمتابعة كافة الأنشطة التجارية بشمال الطائف، شملت محلات بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة الرجالية، ومغاسل الملابس، والمخابز، والبوفيهات، والورش الفنية وورش الحدادة والورش الصناعية، وغيرها من الأنشطة التي تستوجب وجود رخصة بلدية وتطبيق اشتراطات نظامية.

ورصدت الفرق تجاوزات مختلفة منها عدم وجود رخصة بلدية، وعدم وجود شهادات صحية للعملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة الرخصة البلدية للنشاط على أرض الواقع، كما رصدت الفرق الرقابية مخالفات تتعلق بالنظافة والصحة العامة، وتخزين المواد، ورصد مواد منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجهود الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية تهدف لضبط الملاحظات وتصحيحها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية، وتستمر الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية من خلال (11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية)، والبلدية النسائية لضمان سلامة وجودة المعروضات بالمنشآت التجارية للأنشطة المختلفة بالطائف.