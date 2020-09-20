نفذت أمانة المدينة المنورة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية، بواقع 2149 جولة قامت بها الفرق الرقابية الميدانية على عدد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، تم خلالها إصدار 954 إشعارا ومخالفة في المراكز التجارية، وإغلاق 107 منشآت، و21 مخالفة للتدابير الصحية، لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا، كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 35 موقعاً و7929 آلية ومعدة وحاوية، ضمن جولات الإصحاح البيئي التي بلغت 35 جولة بمشاركة مجموعة من كوادر النظافة والإصحاح البيئي البشرية، ورفع 10541 طنا من النفايات المنزلية، وإزالة 30363 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وإتلاف 8593 كيلوغراما من المواد، ضمن جولات أعمال النظافة التي بلغت 395 جولة.

وتحرص الأمانة على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها، فقد تم سحب 466 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي بالأمانة. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن الجولات الرقابية مستمرة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ودعت الأمانة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.