أكدت أمانة الطائف عدم صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل عن استئجار 5 آلاف معدة ثقيلة من شيولات وتركتورات للقيام بأعمال إزالات شاسعة في أكثر من 20 حيا ومركزا تابعا للمحافظة.

وكشف لـ«عكاظ» أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أنه لا يوجد لدى الأمانة أية نية لما أشير إليه من إزالات يتم تداولها عبر تطبيقات التواصل، وليس لدى الأمانة سوى العمل المعتاد للتعامل مع التعديات من قبل لجان مراقبة الأراضي وازالة التعديات، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل عن استئجار 5 آلاف معدة ثقيلة من شيولات وتركتورات للقيام بأعمال إزالات شاسعة في أكثر من 20 حيا ومركزا تابعا للمحافظة.

وجاء تنويه الأمانة في أعقاب انتشار رسائل مضللة تم تداولها في «الواتساب» خلال اليومين الماضيين.