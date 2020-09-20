قدمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دعما لأكثر من 2600 طالب من طلاب المنح الدوليين خلال جائحة فايروس كورونا، من خلال تقديم الإعانات والسلف المالية، أوضح ذلك عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني.

وأكد الدكتور الحيسوني أن توجيهات رئيس الجامعة الأمير أ. د. ممدوح بن سعود ثنيان، توضح أهمية دعم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، وتقديم الإعانات المختلفة للتغلب على آثار جائحة فايروس كورونا، وأن العمادة عملت مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل للطلبة وخصوصا طلاب المنح الدوليين.

وذكر د. الحيسوني أنه تم تقديم العديد من الخدمات، ومن ذلك إقامة الدورات التدريبية عن بعد لتوعية الطلبة الدوليين بعدد من اللغات حول الجائحة، وتم استمرار صرف المكافآت لأكثر من 13 ألف طالب، وتقديم الإعانات المالية لأكثر من 1006 طالب، وسلف مالية لأكثر من 1600 طالب، كما تم استمرار إصدار البطاقات البنكية للطلاب لنحو 1600 طالب، وفتح 4 منافذ للبيع في الجامعة لطلبة السكن الجامعي خصوصا لمنع التجمعات والتحكم بها.

وأبان أن الجامعة صرفت كوبونات تغذية من حساب صندوق الطالب للطلاب المتخرجين والمنقطعة مكافآتهم وعددهم أكثر من 1520 طالبا، كما تم الاتفاق مع المطاعم حول الجامعة لتوصيل الطلبات معقمة للطلاب، كما تم تشكيل فرق طلاب لنشر التوعية بين الطلبة من خلال ترجمة المنشورات التوعوية بعدة لغات، بلغت أكثر من 160منشوراً.

ونوه د. الحيسوني إلى أن الحملات التوعوية والتثقيفية استفاد منها أكثر من 14 ألف طالب، كما تم تقديم سلال غذائية لطلاب المنح المتزوجين وعددها 2200 سلة، وتوزيع التمور على 1200 طالب جامعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يؤكد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للطلبة وتسهيل تقديم الخدمات لهم خلال الجائحة.