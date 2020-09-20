تبدأ إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة اعتبارا من اليوم (الأحد)، من خلال عدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين القيام بجولات ميدانية للمدراس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات لمتابعة عملية التعليم عبر منصات التعليم عن بعد.

وسوف تتضمن الجولات تقديم الدعم للمدرسة ومساندتها لحل معوقات التعلم الجيد لجميع الطلاب والطالبات، وعلى بيان بأسماء المعلمين غير المفعلين لمنصة مدرستي، وبيان بأسماء الطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول لمنصة التعلم والإجراءات التي تمت، وبيان بأسماء جميع الطلبة الذين دخولهم لمنصة التعلم غير منتظم، والإجراءات التي تمت، وبیان بإحداثيات المواقع التي تعاني من ضعف في شبكة الإنترنت بمنطقة نطاق المدرسة.