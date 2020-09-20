تؤكد رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي أشاد فيها بجهود منسوبي الهيئة، واصفاً إياهم بـ«فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد»، بأن الحرب على الفساد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من ولي العهد، بهدف حماية المال العام وتحصينه من التجاوزات والاختلاسات، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، أو الإضرار بالمصالح العامة بأي صورة كانت.وتعمل الهيئة بتنظيمها الجديد وصلاحياتها الواسعة التي فوضتها بها القيادة، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد، على التأكيد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري، مهما قلت تكلفتها أو كبرت. والمتابع لجهود الهيئة في الأشهر الأخيرة يلحظ جهودا حثيثة تبذلها في حربها ضد الفساد، سواءً تمت بشكل فردي أو على نحو منظم، وشفافية عالية في التعامل مع الإعلام، والإعلان عن القضايا التي تباشرها بشكل دوري. ويؤمن المسؤولون في الدولة أن مسار التنمية والإصلاح في أجهزة الدولة لا يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين، بهدف خلق بيئة عمل تُعلي من المصلحة العامة، وتدفع برامج الدولة التنموية قدماً، بعيداً عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية.