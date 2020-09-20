يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد) بأحد الفنادق في جدة، حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية في 6 مسارات رئيسية، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».وأوضح المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري أن الحلقة تضم أبرز المهتمين والمؤثرين والخبراء في العالم الرقمي والتقني، والجهات المستفيدة من الخدمات الرقمية لبناء مبادرات، وتقديم أفكار إبداعية للارتقاء بمستوى الحلول الرقمية وتطبيقاتها في المنطقة، بهدف صناعة مبادرات تعزز مفهوم القدوة في العالم الرقمي، وترفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة.وبيّن أن الحلقة تتناول 6 مسارات في الصحة، التعليم، الحج والعمرة، الخدمات، القيم والأخلاق والمسار السادس هو الثقافة والإعلام، مشيراً إلى أن منهجية العمل في حلقة النقاش ستقسم المشاركين حسب المسارات المستهدفة، ويدير كل مسار خبير متخصص في المجال، ينتج عن المسارات مخرجات ستعرض على لجنة علمية لاعتمادها. وتشهد حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية مشاركة واسعة من المهتمين والمؤثرين في عالم التقنية، منهم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الحج والعمرة، وزارة التعليم، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شركة علم، عمداء كليات الحاسبات بجامعات المنطقة، ورؤساء أقسام تقنية المعلومات من الجهات الحكومية، وعدد من المهتمين من الأهالي والشباب.وبالتزامن مع حلقة النقاش، ينظم الملتقى دورتين تدريبيتين لطلاب الجامعات وعدد من الشباب والأهالي في المنطقة، وستقام الدورتان افتراضياً عن بُعد، بالتعاون مع جامعات المنطقة، وهناك دورة تدريبية للتعرف على التقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان، والتحكم في الأدوات، من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد، للتعامل مع جهاز معين. وتتعرف دورة تدريبية أخرى على ممارسة حماية الأنظمة والشبكات، والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تهدف عادة للوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها.