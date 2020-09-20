أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 551 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية 329271 حالة، بينها 15383 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و1166 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 551 حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% وتصدرت الرياض مدن التعافي بـ143 حالة، جدة 129، الدمام 106، مكة المكرمة 105، الهفوف 57 والمدينة المنورة 54، فيما جاءت جدة في أول قائمة مدن الإصابة بـ51 حالة، مكة المكرمة 50، المدينة المنورة 42، الهفوف 37، ينبع 31، والرياض 29.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة.