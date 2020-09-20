حمل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، متنزهين خلفوا جمراً مشتعلاً مسؤولية اندلاع حريق جبل عُمد التابع لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مشيراً إلى أن سرعة الرياح ساهمت في اشتعال النيران في الحشائش وأشجار الغابات والمزارع على مساحات كبيرة.وأكد خلال وقوفه ميدانياً بموقع الحريق، السيطرة بنسبة ٩٥٪ على الحريق ولم يبق سوى بعض البؤر الذي يتم التعامل معها، فيما كشف الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة في بيان إلحاقي أن حريق جبل «عمد» بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة، في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع، مشيراً إلى استحداث قيادة ميدانية في موقع الحريق وتنفيذ خطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة. واندلع الحريق قبل 4 أيام في منطقة جبلية وعرة ما اضطر فرق الدفاع المدني للاستعانة بالطائرات المروحية وفرق إسناد من الطائف والباحة وفرق تطوعية لإخماد الحريق.