في وقت تنفذ أمانة جدة حاليا، إنشاء 3 حدائق في جنوب وشرق جدة على مساحة تقارب 31 ألف متر مربع، أكدت الأمانة أن نسب الإنجاز راوحت بين 20 و90% من أعمال الخزانات ودورات المياه وأعمال البلدورة وكذلك أعمال دفن وتسوية الممشى والملعب والدراجات.وأوضحت الأمانة أن الحدائق الثلاث تأتي ضمن مشاريع تطوير الصورة الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في مدينة جدة، وفي إطار تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.وبينت أنها تواصل جهودها لرفع مستوى الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.وتقع الحديقة الأولى في حي الفضيلة جنوب جدة على مساحة 12586مترا مربعا، في حين تنفذ الحديقة الثانية في حي الرياض الواقع شمال شرق جدة على مساحة 12300 متر مربع، وتقع الحديقة الثالثة في حي الريان شرق جدة على مساحة بلغت 5545 مترا مربعا.وتتضمن الحدائق العديد من المرافق والخدمات منها ملعب رياضي، ومسارات للمشاة، والدراجات، وعربات الطعام، وساحات عامة، وجلسات ومساحات خضراء، وألعاب رياضية، وأخرى للأطفال، في حين يتوقع أن يستفيد من هذه الحدائق ذوو الإعاقة والشباب والعائلات والأطفال.