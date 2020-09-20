يتزامن ذكرى اليوم الوطني هذا العام مع جائحة كورونا، وقررت وزارة التعليم تنفيذ فعاليات احتفالات المدارس عن بُعد عبر منصة مدرستي وتطبيق التيمز.وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري لـ«عكاظ»، أن إجازة اليوم الوطني الـ 90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مبينة أن الإجازة تكون يومي الأربعاء والخميس وفق ما نص عليه النظام وتشمل توقف أعمال منصة مدرستي والتيمز.وأضافت أن المدارس تحتفل باليوم الوطني عن بُعد عبر تنفيذ فعالياتهم وبرامجهم من خلال منصات التواصل والحسابات الرسمية. على أن تكون مواعيد احتفال المدارس وإدارات التعليم باليوم الوطني اعتباراً من الأحد 3 /‏2 /‏1442 حتى الأحد 10/‏2/‏1442، فيما سيكون الاحتفال في إدارات التعليم الأحد 10 /‏2 /‏1442.