وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بإيصال كافة الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للتعليم عن بعد لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة خلال 3 أسابيع كحد أقصى، وتأمين الأجهزة الإلكترونية للطلاب المكفولين في جمعية تكافل الخيرية، واستقبال الأجهزة المرتجعة من الإدارات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوزيعها عبر الجمعيات للأسر المحتاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة منها، مطالباً شركات الاتصالات في المنطقة بتفقد المواقع التي يضعف فيها إرسال شبكة الإنترنت وتقويتها.جاء ذلك خلال تدشينه -بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ- مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بمنطقة المدينة المنورة في مراحل التعليم العام كافة، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم، بالتعاون بين مبادرة (خير المدينة)، وتعليم منطقة المدينة المنورة. ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين 6 آلاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجاناً، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.