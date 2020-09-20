اعلنت مؤسسة (مجتمعي) بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، تقديم (محفظة تمويلية فورية) دون فوائد لدعم وتمويل الأسرة المنتجة والمشاريع الناشئة والمتناهية الصغر، طيلة فترة مهرجان بريدة للتمور.وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي إبراهيم بن سعد الماجد، أن التمويل الفوري يأتي من خلال التعاون القائم بين مؤسسة مجتمعي وبنك التنمية الاجتماعية لطرح منافذ تسويقية لشباب وشابات الأعمال والأسر المنتجة عبر توفير 100 جناح مجاني لتسويق منتجاتهم والمساعدة في دخول سوق العمل عبر هذه المنافذ، وتسليط الضوء على أهم الفرص النوعية والمشاريع الاجتماعية وتقديم الاستشارات والخدمات والدورات المجانية.وأشار مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة سلطان بن عويض الحربي، إلى أن برنامج التمويل الفوري في مهرجان بريدة للتمور يأتي لتحقيق رؤية البنك بأن يكون رائداً في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، وتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الشراكة ما بين البنك ومؤسسة مجتمعي تأتي من ناحية ما يقدمه البنك من برامج تمويل دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك، مبيناً أن قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف ريال وفقاً للاشتراطات المتبعة.