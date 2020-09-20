أغلقت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معمل أثاث مخالفاً لعدم ترخيص نشاطه.وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أن الجولات الرقابية المسائية أسفرت عن ضبط حوش أقيم داخله معمل غير مُرخص ومخالف للاشتراطات، مشيراً إلى مصادرة جميع الأدوات ومكائن الخياطة، وإغلاق الحوش واستدعاء صاحبه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكَّد استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.من جهة ثانية، ألزم مراقبو بلدية العتيبية ملاك الأراضي في حي الضيافة بمكة المكرمة بإزالة الأكشاك المخالفة، ونقل المخلَّفات منها، وأزالت البلدية 75 طناً من المخلفات.وفي الإطار ذاته، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 497 جولة رقابية ومشتركة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع. وأسفرت الجولات الميدانية عن قيد 30 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19، و6 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وتم خلالها تعقيم 900 موقع، بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 150.566 لتراً من المعقمات والمطهرات.