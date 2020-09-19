قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي الشرقي التابع لهيئة مدينة نجران للوقوف ميدانياً على تنفيذ حملة «الصلاة نور»، التي أطلقها الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة، وتجول على عدد من المجمعات التجارية والتنبيه لصلاة العشاء.



وأوضح القحطاني أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع. مبيناً أن فرع منطقة نجران بدأ بتطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.