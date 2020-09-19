تدشن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ90 اعتباراً من يوم غد (الأحد)، ولمدة أسبوع، وتنظم الفعاليات لجنة عليا من 5 إدارات تشمل إدارات الإعلام والاتصال وإدارتي نشاط الطلاب والطالبات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة.



وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن الفعاليات تهدف إلى تعريف الطالب والطالبة بمكانة الوطن العظيمة وتاريخه المجيد وحضارته العريقة، منوهاً بأن دور الفعاليات تعميق الاعتزاز بقادة الوطن ورموزه وربط الإنسان السعودي بتاريخ وطنه ومستقبله الزاهر برؤيته الطموحة.



وأضاف الباحص أن من واجبات وزارة التعليم بناء الإنسان وتعزيز شخصيته الوطنية واستعراض صورة المملكة الناصعة ومكانتها العالمية أمامه باستمرار من خلال أدوارها الرائدة في هذا البناء لرفع الوعي وتنمية السلوك و قيم الانتماء والمواطنة التي تستهدفها في كل خططها وبرامجها وفعالياتها باعتبارها الركيزة الأساسية في ظل تطوير شامل لتعزيز المكتسبات الوطنية لاسيما تعزيز مفهوم الاحتفاء باليوم الوطني.



وأشار إلى إن إدارة التعليم في المنطقة الشرقة أطلقت أكثر من27 برنامجاً للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 لمدة أسبوع كامل من الفعاليات الشاملة في جزيرة المرجان بالدمام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة لها وحفل رئيسي في مبنى إدارة التعليم بالإضافة إلى برامج وفعاليات مدارس المنطقة الشرقية كافة.



وتتنوع الفعاليات بتنفيذ أوبريت وطني وإطلاق عروض الليزر وجولات بالسفن الشراعية وعروض الفنون الشعبية وإطلاق حائط إلكتروني ومسابقات شعرية وحملات توزيع الشعارات والأعلام وإطلاق مسابقة الوطن وعرض مسيرة التعليم ومسابقات الرسم والفن التشكيلي وتصميم مجسم الوطن في جزيرة المرجان.



وأكد الباحص، تعاون إدارة التعليم مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاصة والمجتمع المحلي لإنجاح الاحتفاء بالوطن بمرور 90 عاماً، إذ سيكون للطلاب والطالبات أدوار أكبر في تنفيذ برامج اليوم الوطني، لافتاً إلى أن إدارة التعليم وضعت خططاً للدخول والخروج وتعمل على تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية وتلتزم بالتعليمات الواردة في كل فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني.