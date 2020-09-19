كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على «تويتر»، عن بدء رصد دخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة إلكترونيًا، اعتبارا من الأربعاء القادم في كل من (الظهران، الخبر، الدمام)، بحيث يكون منع دخول الشاحنات في الأوقات التالية؛ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهراً، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، فيما سيكون المنع خلال يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ووضعت إدارة المرور عددًا من المواقع لرصد التجاوزات من قِبل سائقي الشاحنات موزعة على كافة مداخل المدن الثلاث المحددة.