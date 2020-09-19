انتشرت أخيراً إعلانات ترويجية، بعد جائحة كورونا،لأدوية ومكملات غذائية عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الذكية ما ساهم في خلق سوق ضخمة غالب روادها من الشباب والنساء، للاستفادة من العروض والأسعار المخفضة، وحفزهم إلى منصات التواصل عدم وفرة هذه الأدوية والمكملات في الأسواق والصيدليات.وأكد الاستشاري فهد الزامل لـ«عكاظ» أن البعض يلجأ لتلك المواقع والتطبيقات لطلب المكملات الغذائية «الفيتامينات» بسبب رخص أسعارها مقارنة بالصيدليات المحلية إضافة إلى ارتفاع جودتها.وبين أن أسعار المكملات الغذائية في الصيدليات المحلية تعتبر عالية مقارنة بأسعار الدول الأخرى مطالباً الجهات المعنية بمواجهة المغالين والباعة الجشعين.في مقابل ذلك، أوضح لـ«عكاظ» المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج أن كل دواء يحمل وصفة طبية ويتم شراؤه عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات يخضع للنظام وله إجراءات خاصة عند وصوله إلى المنافذ.ولفت إلى أن المكملات الغذائية التي تصل من خارج المملكة لا تخضع لأنظمة هيئة الغذاء والدواء كونها من المنتجات العامة ومع ذلك يتم تحليله في المطارات.ورفض المفرج التعليق على أسعار الأدوية في الصيدليات المحلية وأكد أن لها لائحة خاصة ومنشورة عبر الموقع الرسمي لهيئة الغذاء والدواء