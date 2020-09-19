تتزامن ذكرى اليوم الوطني 90 هذا العام مع جائحة كورونا لتقرر وزارة التعليم تنفيذ فعاليات احتفالات المدارس في اليوم الوطني عن بُعد وعبر منصة مدرستي وتطبيق التيمز.

وأكدت لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري أن إجازة اليوم الوطني 90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي مبينة أن الإجازة ستكون يومي الأربعاء والخميس وفق ما نص عليه النظام وتشمل توقف أعمال منصة مدرستي والتيمز من شرح الدروس وبثها والواجبات وغيره.

وأضافت الشهري أن المدارس سوف تحتفل باليوم الوطني 90 عن بُعد عبر تنفيذ فعالياتها وبرامجها ومن خلال منصات التواصل والحسابات الرسمية.

وستكون مواعيد احتفال المدارس وإدارات التعليم باليوم الوطني الـ90 اعتبارا من الأحد ٣/٢/١٤٤٢ وحتى الأحد ١٠/٢/١٤٤٢، فيما سيكون الاحتفال في إدارات التعليم الأحد ١٠/٢/١٤٤٢.