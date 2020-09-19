أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين عن بدئها استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من يوم الإثنين 21 سبتمبر عبر مكاتب تصدير العمالة فقط، وحذّرت المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بعملية الاستقدام، مؤكدة أن عملية الاستقدام يجب أن تكون من خلال المكاتب المعتمدة في المملكة كي لا يتعرضوا للنصب والاحتيال وتكبد الخسائر.

وأضافت السفارة أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية زيارة وإقامة، عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات السعودية (TASHEEL - VFS) المعتمد من وزارة الخارجية اعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020؛ لغرض أنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم وذلك بناءً على التعليمات من الجهات المختصة في المملكة، إذ يقوم المركز بأحضار الجوازات إلى السفارة لمنح التأشيرات المطلوبة خلال يوم عمل واحد.

وأشارت السفارة أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص فايروس كورونا، إذ لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممن لديهم تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا بناء على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في الفلبين على أن لا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، من خلال مراكز الفحص المعتمدة في جميع أنحاء الفلبين والواردة للسفارة من وزارة الخارجية الفلبينية، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://t.co/r3ZtQu9XAh?amp=1

وأضافت السفارة أنه في حال وجود أي استفسارات التواصل مع السفارة عبر البريد الإلكتروني: phemb@mofa.gov.sa مع تمنياتنا للجميع الصحة والسلامة.