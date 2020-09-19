رفع قاضي الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال الدكتور فهد الحمام: "تحل الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة على يد المؤسس، وسط إنجازات متلاحقة ونجاحات أبهرت العالم، وشكلت نهضة في شتى المجالات التنموية، وتُعد هذه المناسبة فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا الرشيدة للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء".

وأشار إلى أن الـ90 عاماً مضت في مسيرة بناء بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وتعاهد عليها أبناؤه من بعده، وتتواصل مسيرة الخير والنماء وتتجدد في هذه الذكرى معاني الود والوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم على جميع الأصعدة. ولنا فيما شهدناه من استشعار الحكومة الرشيدة في إدارة أزمة فايروس كورونا خير مثال، فالمملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فايروس كورونا ومن أوائل الدول التي بذلت جهوداً استباقية واحترازية باحترافية عالية جداً للوقاية من الفايروس، والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، حيث تعاملت مع المرض بمنتهى الشفافية والجدية من منطلق حرصها على مواطنيها وسلامتهم وكذلك لنا في نجاح حج هذا العام المبهر خير نموذج مع العقبات التي أحدثتها الجائحة.