أعلنت إمارة منطقة حائل عن إزالة 151116م2 من التعديات على أراض حكومية في المنطقة خلال شهر محرم لعام 1442هـ، في 8 مواقع في منطقة حائل.

وكان الديوان العام للمحاسبة وجه لأمانة حائل بحصر جميع التعديات في منطقة حائل وما تم بشأنها من إجراءات وتزويد الديوان العام للمحاسبة ببيان يوضح ذلك بشكل عاجل.

وبحسب خطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أبلغ مدير فرع الديوان العام للمحاسبة في حائل وبشكل عاجل أمين المنطقة باختصاصات الديوان المحددة بنظامه بالمرسوم الملكي رقم م / 9 والتي تشمل مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها، لا سيما أن التعديات على الأراضي الحكومية تعد مخالفة للأوامر السامية والتعليمات.