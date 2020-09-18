بإشراف ودعم من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم مذكرة تعاون مع جمعية وعي البيئية للمحافظة على النباتات المحلية وتحديداً التي تواجه خطر الانقراض منها.



وأوضح لـ«عكاظ» المستشار البيئي والأكاديمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الصقير أن مشروع المحافظة على النباتات المحلية يشتمل في مرحلته الأولى على أقسام عدة منها وحدة إكثار للنباتات المحلية ومعشبة نباتية ومعرض للصور وبنك للبذور وحديقة نباتية، بالبيئة والغطاء النباتي ويعتبر نموذجاً للتعاون بين الجمعيات البيئية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوزارة في القصيم.



وأشار الصقير إلى أن دعم ورعاية الجهات الحكومية المعنية بالغطاء النباتي والحياة الفطرية، وإسهام القطاع الخاص ورجال الأعمال كفيل بنجاح هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي ليس في منطقة القصيم وحسب بل على مستوى المملكة.