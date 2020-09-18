أطلقت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة مبادرة دعم الطلاب والطالبات لشراء الأجهزة الذكية من خلال التقدم على طلب الإعانة عبر منصة الخدمات الإلكترونية للطلبة من خلال الرابط التالي www.taibahu.edu.sa.



وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن عبدالغني الحربي، أن المبادرة جاءت إيماناً من عمادة شؤون الطلاب بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية عن بُعد، مضيفاً أن الجامعة تسعى إلى تقديم بيئة إلكترونية متميزة تضمن للطلبة القيام بأعمالهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة.



وأوضح الحربي أن شروط الاستحقاق تقوم بصرف إعانة للطالب/ة مرة واحدة خلال الدراسة الجامعية، وأن يكون الطالب/ة قد أمضى سنة دراسية على الأقل، وإرفاق صورة الهوية أو الإقامة والبطاقة الجامعية، وكذلك إرفاق إفادة للطالب/ة أن يكون منتظماً، وفي حالة كان سكن الطالب/ة (مستأجراً) أو منزل الأسرة (مستأجراً) إرفاق إثبات عقد إيجار موثق، أما في حالة وفاة أحد الوالدين إرفاق صورة شهادة الوفاة، وأيضاًَ على الطلبة إرفاق مشهد من الضمان الاجتماعي أو أي جهة خيرية معتمدة لدعم الطالب/ة أو الأسرة، وإرفاق رقم الآيبان البنكي واسم البنك ويكون الحساب خاصاً بالطالب/ة فقط، مشيراً إلى أن نهاية استقبال الطلبات الأحد 3 صفر 1442هـ.