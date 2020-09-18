أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن الهيئة معنية بمتابعة استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق من الفاسدين، وإعادتها لخزينة الدولة.



وأوضح الحسين في حديثه لقناة العربية، أن الهيئة لديها طرق عدة لاكتشاف جرائم الفساد والتعدي على المال العام، منها تلقي البلاغات وتحليل البيانات وبناء المؤشرات ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر.



وحول ما تم إعلانه اليوم، أكد الحسين أن جميع المتورطين تم القبض عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال إجراءات التحقيق معهم.



وأشار إلى أن الهيئة لاحظت ضعف الجانب الرقابي في كثير من الجهات الحكومية على مشاريعها وعقودها، مما يترتب عليه تعثرها وتنفيذها بشكل معيب وفتح منفذ للتعدي عليها.