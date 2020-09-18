تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها في جميع مدن ومحافظات المنطقة لتجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين منطقة تبوك بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية والشاشات وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة.



ونشرت «الأمانة» 17500 علم وطني في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب الكشافات وإنارات الزينة الخضراء وتركيب اللوحات الاحتفالية بمختلف الأحجام تحمل صور القيادة الرشيدة والعبارات الوطنية التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت أكثر من 5000 هدية لتوزيعها على سالكي الطرق داخل مدينة تبوك.



كما تنظم أمانة تبوك فعالية مجتمعية إلكترونية تتيح للسكّان المشاركة في هذه المناسبة تعبيراً عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن.



وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ أن الأمانة تعمل على إبراز احتفالات المنطقة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة والفعاليات وإضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية.