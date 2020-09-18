قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1.740 سلة غذائية، تزن 128 طناً و760 كيلوغراماً، تلبي المتطلبات الحياتية والضرورية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد فقراً في مدن بيروت، والبقاع الأوسط، والمنية، سير الضنية، استفاد منها 8.700 فرد.



وتأتي هذه المساعدات بهدف التخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم، وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.